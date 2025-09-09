Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода Сорокина более миллиарда рублей

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд взыскал с бывшего мэра Новгорода Олега Сорокина, осужденного на 10 лет колонии, более 1 миллиарда рублей, признанных незаконно полученными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Правоохранители установили, что с октября 2010 по октябрь 2015 года Сорокин, находясь на посту главы города, занимался коммерческой деятельностью, имея личную заинтересованность в работе компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной. Используя свои должностные полномочия, он предоставлял им льготные условия для получения прибыли.

Сорокиным, который заключил договоры с министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области на аренду земельных участков, было возведено 35 жилых домов в комплексе "Новая Кузнечиха". Причем в период с 2014 по 2022 год доходы от продажи квартир в этих домах превысили 1,5 миллиарда рублей.

Чтобы распорядиться средствами, полученными в результате коррупционной схемы и направленными на увеличение уставного капитала ООО "Специализированный застройщик "Старт-Строй", Нагорная в декабре 2023 года заявила о выходе из состава учредителей компании. Согласно закону, это обязывало ее как юридическое лицо выплатить организации стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале, равных сумме более 1 миллиарда рублей.

В результате прокуратура подала иск в суд против Сорокина, его бывшей супруги и связанных с ними лиц для обращения в доход государства права на выплату, полученную в результате коррупционного правонарушения. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее в Нижнем Новгороде были задержаны первый проректор Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) и начальник контрактной службы вуза. Поводом послужило мошенничество при закупке оборудования. По данным СК, в 2021 году они завысили цены в документах и обеспечили победу на аукционе по федеральной программе.

В результате был заключен контракт на поставку велоэргометров на сумму свыше 7 миллионов рублей. Деньги поступили на счет коммерческой организации, а затем были распределены между участниками организованной группы. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.