"Почта России" заплатит за "Ждуна"

С ФГУП "Почта России" взыскали 25 тысяч рублей в пользу компании CD Land, которой принадлежат права на "Ждуна". Такое решение принял Арбитражный суд Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на резолютивную часть решения суда.
Компания требовала 50 тысяч рублей компенсации за незаконное использование образа, однако суд удовлетворил иск частично.
Ранее компания CD Land купила у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование "Ждуна" во всем мире. Соглашение с создательницей "Ждуна" заключили на 20 лет.
В конце августа правообладатель образа "Ждуна" отсудил у компании "Мегафон" 8,6 миллиона рублей компенсации за нарушение прав на произведение искусства. Изначально правообладатель просил 10 миллионов рублей.
Компания подала десятки исков к частным лицам, индивидуальным предпринимателям и ООО за незаконное использование образа.
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