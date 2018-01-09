Суд вернул в полицию материалы дела участника гонок на Gelandewagen

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд отказался рассматривать материалы дела участника гонок на Gelandewagen Авдувахоба Маджидова. Материалы дела вернули в полицию, передает телеканал Москва 24. Ранее Маджидова задержали после ДТП в Москве, у него обнаружили чужие документы.

Как сообщила пресс-секретарь Черемушкинского суда столицы Екатерина Макеева, материалы было решено вернуть "для устранения выявленных недостатков, выразившихся в отсутствии в представленных материалах протокола административного задержания Маджидова, а также материалов видеофиксации".

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что ДТП с участием двух иномарок произошло вечером в понедельник, 8 января, у дома № 66 на Профсоюзной улице. Когда один из водителей предъявил сотрудникам ДПС паспорт и водительские права на имя гражданина Таджикистана, полицейские заподозрили, что эти документы принадлежат другому лицу.

Позже участника аварии опознали как Абдувахоба Маджидова, одного из скандально известных участников гонок "золотой молодежи" в мае 2016 года, лишенного права управления транспортными средствами. В отделении полиции на Маджидова составили протокол об административном правонарушении.

Отмечается, что это правонарушение наказывают административным арестом до 15 суток, либо штрафом в размере до 30 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 200 часов.