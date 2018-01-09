Участник гонок на Gelandewagen задержан в Москве



В столице задержали лишенного прав участника гонки на Gelandewagen, попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве, передает телеканал Москва 24.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, он находился за рулем с чужими документами. Водитель показал паспорт и права на имя гражданина Таджикистана.

Сотрудники ГИБДД узнали в участнике аварии скандально известного нарушителя – Абдувахоба Маджидова. Молодого человека отвезли в полицию, где против него возбудили административное дело.

Авария произошла вечером 8 января в районе дома 66 по улице Профсоюзная.

Абдувахоб Маджидов известен после гонки "золотой молодежи" двухлетней давности, которую до сих пор обсуждают в соцсетях.

22 мая 2016 года сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения, двигались по Ленинскому проспекту в сторону МКАД на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen без номеров. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете.

Суд арестовал Маджидова, который сидел за рулем, на 15 суток, а остальных участников гонок приговорили к обязательным работам.