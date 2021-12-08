Блогер Лакеев получил 2 года и 8 месяцев за повреждение машины спецслужб на акции в Москве

17:51
Фото: СК РФ
Тверской суд Москвы вынес приговор TikTok-блогеру Константину Лакееву (Костя Киевский) за повреждение автомобиля спецслужб во время несанкционированной протестной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Лакеев признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений"), ему назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с блогера 337 тысяч рублей.
23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили машину с проблесковым маячком и номером АМР, которая принадлежала ФСБ. Кроме того, они распылили в лицо водителю газовый баллончик.
Задержанный после акции Лакеев признался, что кидал в автомобиль на Цветном бульваре снег и несколько раз пнул его. Он раскаялся в содеянном и принес извинения госслужащим и полицейским.
Суд вынес приговор обвиняемому в повреждении спецавто в ходе незаконной акции в Москве
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