Экс-главбуха "Трансаэро" приговорили к 7 годам колонии

16:52
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Бывшего главного бухгалтера авиакомпании "Трансаэро" Андрея Ковалева приговорили к 7 годам колонии за пособничество в растрате 560 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.
Сообщается, что Ковалев также лишен на 2 года права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
По версии обвинения, с декабря 2015 по сентябрь 2017 года он способствовал гендиректору "Трансаэро" Александру Бурдину в хищении имущества предприятия.
В 2019 году Бурдину предъявили обвинение в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Его объявили в международный розыск, а его соучастник, арбитражный управляющий Михаил Котов, был заключен под стражу.
Следователям также удалось добиться выплаты задолженности перед бывшими сотрудниками обанкротившейся авиакомпании.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: