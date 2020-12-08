Экс-главбуха "Трансаэро" приговорили к 7 годам колонии

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Бывшего главного бухгалтера авиакомпании "Трансаэро" Андрея Ковалева приговорили к 7 годам колонии за пособничество в растрате 560 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Сообщается, что Ковалев также лишен на 2 года права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

По версии обвинения, с декабря 2015 по сентябрь 2017 года он способствовал гендиректору "Трансаэро" Александру Бурдину в хищении имущества предприятия.

В 2019 году Бурдину предъявили обвинение в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Его объявили в международный розыск, а его соучастник, арбитражный управляющий Михаил Котов, был заключен под стражу.

Следователям также удалось добиться выплаты задолженности перед бывшими сотрудниками обанкротившейся авиакомпании.