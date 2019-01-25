Бывшему гендиректору "Трансаэро" предъявили обвинение

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Бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина обвинили в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости.

Бурдин объявлен в международный розыск, а его соучастник, арбитражный управляющий Михаил Котов, заключен под стражу. Защита Бурдина, в свою очередь, отметила, что он не считает себя виновным и не скрывается от следствия: из России он уехал в феврале, а заочное обвинение ему предъявили только в июле.

Кроме того, следователям удалось добиться выплаты части задолженности в 677 миллионов рублей перед бывшими сотрудниками обанкротившейся авиакомпании. Всего им выплатили 625 миллионов рублей. Свою зарплату получили 5953 работника.

Расследование уголовного дела по факту полной невыплаты зарплат работникам "Трансаэро" свыше двух месяцев и растраты в особо крупном размере ведут следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долга в 250 миллиардов рублей. В свою очередь, Александр Бурдин до конца октября 2017 года возглавлял "ВИМ-Авиа". Затем у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта, а в сентябре 2017 года она была признана банкротом. В должности гендиректора "ВИМ-Авиа" 26 октября 2017 года Бурдина сменил Вячеслав Кононенко, занимавший до этого пост первого заместителя гендиректора по операционной деятельности "Трансаэро".