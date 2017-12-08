Экс-депутата Госдумы Митрофанова признали банкротом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова признали банкротом. Решение вынес Арбитражный суд Москвы. В отношении политика открыта заключительная процедура банкротства – реализация имущества.

В реестр требований кредиторов включены обязательства Митрофанова перед шестью кредиторами на сумму более 543 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансового управляющего Митрофанова Виктора Ельцова, назначенного судом.

По словам Ельцова, признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлено. Изучив данные о доходах за три года, управляющий пришел к выводу, что возможности рассчитаться с кредиторами у должника нет.

Из имущества у Митрофанова обнаружен автомобиль BMW-750Li, находящийся в залоге у БМВ Банка, автомобиль ГАЗ-21 и земельный участок в Псковской области. Денежные средства на счетах отсутствуют.

Крупнейшими кредиторами, чьи требования признаны судом обоснованными, являются Банк развития технологий, которому экс-депутат задолжал более 384 миллионов рублей, Юникредит Банк (около 80 миллионов рублей), ООО "Братцевское" (более 43 миллионов рублей), компания "АСН-Инвест" (более 21 миллиона рублей).

Отчет финуправляющего о ходе банкротства суд назначил на 6 июня.