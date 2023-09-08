Суд арестовал водителя фуры за ДТП на трассе с велосипедистками в Ленобласти

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Выборгский городской суд Ленинградской области арестовал водителя грузовика, который столкнулся с автомобилем, сопровождающим группу девочек-велосипедисток на трассе "Скандинавия". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – передает слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Днем 7 сентября на 60-м километре автотрассы "Скандинавия" большегруз въехал в автомобиль, который сопровождал группу детей на велосипедах, в результате столкновения машину откинуло в колонну детей. Две спортсменки погибли.

Позже полицейские задержали водителя тягача, им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее за собой по неосторожности смерть двух лиц".

Уголовное дело также было возбуждено в отношении спортивной школы и транспортной компании, на которую работал водитель грузовика.

В Минздраве РФ отмечали, что на данный момент в больницах Санкт-Петербурга и Ленинградской области находятся 10 пострадавших, в том числе один взрослый.



Движение по трассе "Скандинавия" в сторону Выборга перекрыто после ДТП