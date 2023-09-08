Пермский суд постановил истребовать в пользу РФ акции компании "Метафракс кемикалс"

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Арбитражный суд Пермского края постановил истребовать в пользу РФ из чужого незаконного владения акции компании "Метафракс кемикалс". Об этом сообщает ТАСС.

"Арбитражный суд Пермского края решил исковое требование заместителя генерального прокурора России в интересах государства удовлетворить, истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных акций АО "Метафракс кемикалс", – заявила во время судебного процесса судья.

Отмечается, что РФ будут переданы 281 672 929 штук акций, которыми незаконно владеет компания "Медиахолдинг", и 802 299 штук акций из владения компании ОАО "Метафракс трейдинг". Судья подчеркнула, что решение необходимо привести к незамедлительному исполнению.

Согласно материалам дела, изначально ответчиками в процессе были три российские компании – "Метахолдинг", "Тольяттихимбанк" и "Метафракс трейдинг", но на одном из заседаний судья обратил внимание на ходатайство и удовлетворил его, выделив иск к "Тольяттихимбанку" в отдельное производство.

Как следует из данных прокуратуры, компания под названием ООО "Центр экологического отдыха "Восток", которая до этого приобрела у химического завода акции, стоимость которых составила 300 миллионов рублей, по всем признакам напоминает так называемую фирму-однодневку, которая могла быть создана для уклонения от уплаты налогов.

Прокуроры считают, что "Тольяттихимбанк" намеревался сменить собственника формально, после чего организовать выход из состава ответчиков по делу, что могло бы привести к более длительному судебному процессу.

Ранее сообщалось, что производитель молочных продуктов Danone проводит расследование относительно решения властей РФ о передаче доли, принадлежавшей иностранным владельцам в российской структуре, во временное пользование Росимущества.

Также стало известно, что компания Danone намерена переименовать продукцию под маркой "Активиа" на "АктиБио". Продукт с новым именем будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, отмечали представители компании.

В середине отмечалось, что гендиректором акционерного общества "Данон Россия", которое является "дочкой" Danon, стал заместитель председателя Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.



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