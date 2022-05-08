В Москве арестовали подростка, участвовавшего в подготовке убийств бездомных

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Черемушкинский суд Москвы арестовал одного из трех подростков, задержанных за подготовку убийства бездомных у станции Косино Московской железной дороги, передает ТАСС.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы до 7 июля избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых", – сказано в решении суда.

В настоящий момент постановление в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства об избрании меры пресечения, касающиеся двух других подозреваемых.

Ранее ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве готовивших теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы сторонников неонацистской группировки. Сообщалось, что молодые люди планировали заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. В ФСБ добавили, что участники группировки также причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.