Суд оштрафовал журналиста Пивоварова из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь (Алексей Пивоваров признан в РФ иноагентом)

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Алексея Пивоварова (признан в РФ иноагентом) из-за отсутствия маркировки иностранного агента на публикациях в Сети. Об этом РИА Новости сообщили в судебной инстанции.

По словам собеседницы агентства, суд признал Пивоварова виновным по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента").

Как указано в материалах дела, Роскомнадзор составил протокол в связи в тем, что журналист выложил опрос в своем телеграм-канале без указания плашки иноагента. Однако представитель Пивоварова в суде обратила внимание на то, что на такую категорию публикаций технически невозможно нанести соответствующую маркировку. Также она добавила, что ее клиент всегда добросовестно соблюдал закон и указывал свой статус иноагента.

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов Пивоварова летом 2022 года. Тогда же в списке оказались журналист Олег Кашин, историк Михаил Соколов, художник Юлия Цветкова и другие.