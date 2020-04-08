В российских судах продлен режим ограничений до 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президиумы Верховного суда РФ и Совета судей РФ продлили ограничительные меры в судах из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Введенные ранее ограничения теперь будут действовать в период с 8 по 30 апреля включительно. Суды сейчас рассматривают только категории дел безотлагательного характера, а также дела, рассматриваемые в порядке приказного или упрощенного производства. Для них не предусмотрено личное присутствие сторон.

Кроме того, было установлено, что российские суды вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дел с учетом условий в связи с коронавирусом в каждом отдельном регионе.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660. Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции.

