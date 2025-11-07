ТАСС: владелец телеграм-бота Userbox Морозкин арестован

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тверской суд Москвы арестовал организатора и владельца телеграм-бота Userbox Игоря Морозкина по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.

Защита Морозкина обжаловала решение инстанции. Апелляционная жалоба будет рассмотрена в этом же суде.

Ранее в МВД РФ сообщили, что полицейские пресекли работу телеграм-бота Userbox, в котором распространялись персональные данные россиян. Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников.

По поисковым запросам пользователей выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, а также другие записи. При этом невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи данных о людях неограниченному кругу лиц.

Также сотрудниками МВД были зафиксированы факты использования телеграм-бота злоумышленниками для дистанционных хищений денег.