Полиция пресекла работу ресурса по распространению персональных данных россиян

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Полицейские пресекли работу телеграм-бота по распространению персональных данных россиян, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователей выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, а также другие записи.

При этом невысокая стоимость подписки создавала угрозу передачи данных о людях неограниченному кругу лиц. Также зафиксированы факты использования телеграм-бота злоумышленниками для дистанционных хищений денег, отметила Волк.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Предполагаемый создатель и владелец телеграм-бота задержан в Санкт-Петербурге. Во время обысков полицейские изъяли телефоны и компьютерную технику с перепиской и базами данных, а также серверное оборудование в одном из дата-центров.

В настоящее время работа телеграм-бота прекращена. Предварительно, доходы от преступной деятельности составляли 13–16 миллионов рублей в месяц.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о боте по поиску персональных данных Userbox, администратором которого является Игорь Морозкин.

С начала этого года Роскомнадзор зарегистрировал 103 факта утечки персональных данных. В Сеть попало около 50 миллионов записей о россиян.

В то же время ведомство фиксирует положительную тенденцию в части снижения выявляемых утечек. В прошлом году зафиксировано 135 инцидентов и 710 миллионов записей.