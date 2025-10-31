Форма поиска по сайту

31 октября, 07:21

Безопасность

Роскомнадзор зафиксировал более 100 утечек персональных данных в 2025 году

Фото: 123RF.com/f8studio

Роскомнадзор с начала 2025 года зафиксировал 103 факта утечки персональных данных, рассказал руководитель надзорного ведомства Андрей Липов.

В Сеть попало около 50 миллионов записей о россиянах. Тем не менее РКН фиксирует положительную тенденцию в части снижения выявляемых утечек – в 2024 году зафиксировано 135 инцидентов и 710 миллионов записей.

Липов добавил, что с 31 мая действует более серьезная административная ответственность за сбор данных, в результате чего виден положительный эффект. Если с января по май этого года система выявила 6,5 тысячи нарушений в порядке сбора данных, то за следующие 5 месяцев – 3,5 тысячи.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил, что создание цифровых аватаров с использованием искусственного интеллекта может привести к утечке личных данных.

При создании цифровых аватаров человек загружает в систему 15 фотографий своего лица, что дает искусственному интеллекту множество данных для создания точной копии. Однако безопасность на таких платформах зависит от добросовестности сервера.

безопасность

