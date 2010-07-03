Суд смягчил наказание "ловцу покемонов" Соколовскому

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Блогеру Руслану Соколовскому, которого приговорили к условному сроку после "ловли покемонов" в храме в Екатеринбурге, смягчили наказание. Соответствующее ходатайство удовлетворил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

"Ходатайство подлежит удовлетворению... По совокупности окончательно определить наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", – приводит агентство слова судьи.

В августе 2016 года Соколовский разместил в Сети видео, на котором он "ловил покемонов" в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. Вскоре блогера задержали и поместили под домашний арест.

Свою вину Соколовский не признал, однако, в ходе допроса свидетелей он лично извинился перед каждым верующим, который посчитал себя оскорбленным.

В мае 2017 года "ловца покемонов" признали виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств – ручки со встроенной видеокамерой. Его приговорили к 3,5 года колонии условно.

В июле Свердловский областной суд постановил смягчить приговор блогеру: вместо 3,5 года, его ожидают два года и три месяца условного заключения.