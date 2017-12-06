Суд во Франции оставил Керимова на свободе с увеличением залога

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Суд французского Экс-ан-Прованса оставил российского сенатора Сулеймана Керимова на свободе, однако увеличил сумму залога с 5 до 40 миллионов евро.

Ужесточить меру пресечения с подписки о невыезде на временное заключение под стражу настаивал прокурор Ниццы, сообщает РИА Новости.

Миллиардера задержали в аэропорту Ниццы 21 ноября. Его подозревают во ввозе на территорию Франции от 500 до 750 миллионов евро. Речь идет как о наличных деньгах, так и о переводах с одного счета на другой.

По версии следствия, деньги шли на покупку недвижимости по низкой официальной стоимости, несмотря на то, что реальные сделки заключались с высокими суммами.

Обвинения по этому делу уже предъявлены примерно десятку людей.