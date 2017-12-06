Мосгорсуд оставил под арестом квартиру, деньги и машину Кирилла Серебренникова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мосгорсуд 6 декабря оставил под арестом деньги, квартиру в Германии и машину художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. "Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – огласила вердикт судья.

Серебренников, обвиняемый в хищении денег, выделенных на проект "Платформа", в суд не пришел. От него предоставили расписку, в которой он указал, что не желает участвовать в судебном заседании и просит рассмотреть апелляцию без него, передает Агентство "Москва".

В ходе заседания стало известно, что арестованная квартира находится в Германии. Стоимость всего арестованного имущества режиссера превысила 27 млн рублей. Адвокат Дмитрий Харитонов назвал чрезмерным арест имущества Кирилла Серебренникова. Из-за того, что режиссер находится под домашним арестом, он не может вести трудовую деятельность и зарабатывать, а все накопленные деньги арестованы. По словам Харитонова, у Серебренникова нет возможности обеспечивать себя, покупать продукты, лекарства, одежду.

Ранее Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру до 19 января 2018 года. Также суд продлил до 19 января домашний арест другим фигурантам дела – бывшему главному бухгалтеру АНО "Седьмая студия" Нине Масляевой и бывшему гендиректору организации Юрию Итину.