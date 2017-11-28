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Происшествия

28 ноября, 10:57

Интерпол может объявить в международный розыск фигурантку дела "Гоголь-центра"

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура РФ попросила Интерпол объявить в международный розыск фигурантку дела "Гоголь-центра" продюсера Екатерину Воронову.

Мосгорсуд признал законным решение о ее заочном аресте на два месяца. Следствие считает Воронову доверенным лицом арестованного режиссера Кирилла Серебренникова. Защита Вороновой просила отменить решение суда, так как при возбуждении дела и привлечении ее в качестве обвиняемой ее об этом не удовлетворяли и закон не нарушала. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу.

Генпрокуратура может направить запрос на экстрадицию Вороновой после получения данных о ее местонахождении за рубежом, сообщает РИА Новости. По версии следствия, она уничтожила финансовую документацию по делу и отправилась в Латвию.

26 сентября актеры театра "Гоголь-центр" получили повестки на допрос в Следственный комитет. Художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова обвиняются в организации хищения не менее 68 миллионов рублей.

Вина режиссера подтверждается документацией и показаниями свидетелей. Сам он вины не признает. Серебренников будет находиться под домашним арестом до 19 января 2018 года.

В ближайшее время обвинение в мошенничестве предъявят директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Следствие считает, что она вступила в сговор с Серебренниковым и способствовала хищению бюджетных денег. Апфельбаум вину не признала.

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