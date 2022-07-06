Жителя Екатеринбурга приговорили к ограничению свободы за продажу читов для World of Tanks

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным Андрея Кирсанова в продаже читов для игры World of Tanks и вынес приговор об ограничении свободы на 2,5 года.

Согласно постановлению суда, мужчина обязан являться в специализированный государственный орган каждый месяц для регистрации, не выезжать за пределы Екатеринбурга и не менять место жительства без согласия осуществляющего надзор органа, передает ТАСС.

Ранее женщина в Красноярске попросила суд "арестовать" ее кота, чтобы спасти его из приюта. Оказалось, что кот по кличке Русский Бэтмен потерялся во время переезда. Его нашла другая жительница Красноярска и отправила в приют. Местонахождение кота определили зоозащитники.

В результате суд удовлетворил просьбу женщины – кота передали хозяйке.

