Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

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Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима, передает РИА Новости.

Кроме того, осужденный будет обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч "базовых величин" (57 тысяч долларов по текущему курсу белорусского рубля). Бабарико также запрещено занимать административно-хозяйственные должности в течение пяти лет.

Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. При этом изначально сторона обвинения запрашивала для подсудимого 15 лет лишения свободы, что является максимальной мерой наказания по аналогичным уголовным делам.

Виктора Бабарико, который был одним из кандидатов на президента Белоруссии, задержали за незаконную деятельность в июне 2020 года. Глава комитета госконтроля Иван Тертель тогда рассказал, что мужчина подозревается в попытках воздействия на свидетелей, а также в сокрытии улик преступления.

Согласно материалам суда, на базе кредитной организации под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа. Злоумышленники выводили средства за границу, при этом сам фигурант уголовного делопроизводства распределял роли в группировке, равно как и вознаграждения за незаконную деятельность.