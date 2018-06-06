Экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского выпишут из больницы 8 июня

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Бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на культурный проект "Платформа", выпишут из больницы 8 июня. Об этом рассказала адвокат Ксения Карпинская, передает Агентство "Москва".

Заседание по вопросу ограничения срока ознакомления Малобродского с материалами дела отложили на 9 июня. Адвокат просила о переносе, поскольку обвиняемый продолжает лечиться в Научно-исследовательском институте клинической кардиологии имени Мясникова. Туда его госпитализировали 29 мая.

Малобродский попал в больницу прямо из зала суда. Тогда суд отклонил ходатайство защиты о переведении его под домашний арест, несмотря на проблемы со здоровьем.

Фигурантами дела являются также художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева.

Расследование дела завершено. По информации следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития современного искусства. Минкультуры выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".

По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно с 2011 по 2014 год в рамках проекта "Платформа" заведомо завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий. Данные передавали в Минкультуры России для отчетности. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на 133 миллиона рублей.