Суд арестовал владельца прав на трансляцию Олимпиад Макаренко по делу о мошенничестве

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Гагаринский суд столицы арестовал гендиректора компании "Телеспорт груп" Петра Макаренко по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Макаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", – говорится в сообщении.

По версии суда, мошеннические действия Макаренко были связаны с трансляцией спортивных мероприятий. Он пробудет под домашним арестом до 4 мая.

Ранее Тверской суд Москвы отказался арестовывать главу букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина. Инстанция установила в отношении него запрет определенных действий. Срок тюремного заключения по статье обвинения составляет до 10 лет.

