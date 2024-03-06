Суд заочно арестовал блогера КраСаву по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-футболиста и блогера Евгения Савина, известного под псевдонимом КраСава, по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе суда.

Таким образом, суд принял во внимание ходатайство следователей о заочном аресте на два месяца. Теперь данная мера пресечения будет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Годом ранее этот же суд оштрафовал бывшего футболиста на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Спустя время было принято решение о возбуждении уголовного дела против него. Причиной послужили его высказывания в интервью блогера Ксении Собчак, в котором Савин негативно высказывался по поводу ВС РФ и осуждал их действия.

14 февраля 2024 года карточка с его именем появилась в базе розыска МВД России. Однако там не сообщалось, по какой конкретно статье ищут блогера.

