Суд в Москве арестовал "заминировавшего" Курский вокзал мужчину

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владислава Миндиярова, задержанного накануне за ложное сообщение об угрозе взрыва на Курском вокзале, сообщает ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей он пробудет до 4 апреля.
Миндиярову предъявлено обвинение по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры". За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина дал ложную информацию об угрозе взрыва в здании Курского вокзала. Сделал он это из хулиганских побуждений.
Более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве поступило в полицию 5 февраля. Было эвакуировано 165 тысяч человек.
Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов. Сообщения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии.
Ни в одном случае угроза не подтвердилась. Больше всего сообщений оказалось о "минировании" образовательных учреждений, заведений быстрого питания и торговых центров.
Это не первая подобная волна сообщений о "минировании". Она также прокатилась по стране в январе, затронув регионы от Дальнего Востока до Центральной России. Эвакуировали тысячи людей, все сообщения оказались ложными.
Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По сведениям ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей. Всего были эвакуированы почти 2 миллиона человек. Ни одна угроза не подтвердилась.
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