Сбившего пешеходов на Алтуфьевском шоссе арестовали на 2 месяца

Фото: портал Москва 24/Антон Кардашов

Сергея Минаева, насмерть сбившего трехлетнего ребенка и еще двух человек на Алтуфьевском шоссе, отправили под арест на два месяца – до 2 февраля, передает телеканал Москва 24.

Авария произошла 3 декабря. Водитель Skoda проехал на красный свет светофора и сбил переходивших по "зебре" ребенка с родителями. Последних доставили в больницу, ребенок скончался.

По некоторым сведениям, водитель был пьян: в крови у него оказалось 1 промилле алкоголя. Было возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.