Скончался сбитый на Алтуфьевском шоссе трехлетний ребенок

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Сбитый вместе с родителями на Алтуфьевском шоссе трехлетник ребенок умер в больнице, передает ТАСС.

"Пострадавший в результате ДТП трехлетний мальчик скончался", – сообщил сотрудник пресс-службы столичного главка МВД.

Водитель, сбивший семью с ребенком, был пьян, утверждают в ведомстве. В крови у него содержалось 1 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что водитель Skoda проехал на красный свет светофора и сбил переходивших по "зебре" трехлетнего ребенка и его родителей.