Сбивший на севере Москвы четырех пешеходов водитель задержан

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Водитель иномарки, подозреваемый в наезде на четырех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе в Москве, задержан.

По последним данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, один из них − несовершеннолетний ребенок 2014 года рождения. Все потерпевшие направлены в больницу, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе произошло ДТП. По словам свидетелей, автомобиль на большой скорости сбил четверых человек, среди которых один ребенок.

После аварии две из четырех полос в сторону центра на данном участке дороги были перекрыты для движения.