Водитель сбил четырех человек на Алтуфьевском шоссе

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На Алтуфьевском шоссе произошла массовая авария. По словам свидетелей, автомобиль на большой скорости сбил четверых человек, среди которых один ребенок.

Как сообщает телеканал Москва 24, в настоящий момент две из четырех полос в сторону центра на данном участке дороги перекрыты для движения. Пострадавшим оказывают помощь.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, водитель, предположительно, на автомобиле Skoda Octavia совершил наезд на нескольких пешеходов, после чего скрылся. На месте работают сотрудники ДПС, принимаются меры к розыску и задержанию водителя.