Нового председателя Мосгорсуда представили коллективу

Фото: ТАСС/пресс-служба Южного окружного военного суда
Московский городской суд провел церемонию представления нового председателя Михаила Птицына, назначенного на должность на шестилетний срок.
В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, Сергей Собянин и другие.
"Важным направлением работы Михаила Юрьевича в должности председателя Московского городского суда станет организация осуществления правосудия в городе Москве с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", – сообщил Лебедев.
Мэр Москвы также поздравил Птицына с назначением. "Я уверен, что, обладая жизненном опытом, организаторскими способностями, вы сможете сделать так, чтобы коллектив суда работал как сплоченный организм, главная задача которого – это обеспечить конституционные права и законность в нашем городе", – подчеркнул Собянин.
22 сентября Высшая квалификационная коллегия судей России приняла отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Она находилась на данном посту 20 лет.
Ранее говорилось, что ВККС одобрила Михаила Птицына на должность нового главы Мосгорсуда.
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