Суд рассмотрит жалобу на арест Арашукова-старшего 10 апреля

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Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста советника главы "Газпром межрегионгаз", отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.

В этот же день суд проверить законность продления ареста еще трех фигурантов.

Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге 30 января. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". По данному делу под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Ранее суд продлил арест Рауля Арашукова на три месяца. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Создание преступного сообщества".

Арест Рауфа Арашукова, обвиняемого по трем уголовным статьям, также продлен до 30 июня.