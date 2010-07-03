Суд рассмотрит жалобу на арест Арашукова-старшего 10 апреля

Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста советника главы "Газпром межрегионгаз", отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.
В этот же день суд проверить законность продления ареста еще трех фигурантов.
Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге 30 января. Следствие считает его создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". По данному делу под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Ранее суд продлил арест Рауля Арашукова на три месяца. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Создание преступного сообщества".
Арест Рауфа Арашукова, обвиняемого по трем уголовным статьям, также продлен до 30 июня.
Басманный суд временно отстранил от должности сенатора Рауфа Арашукова
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