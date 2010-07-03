Мосгорсуд перевел под домашний арест члена ОНК Москвы Набиуллина

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Члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина, обвиняемого в покушении на мошенничество, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом Мосгорсуд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей до 6 июня 2019 года.

По версии следствия, днем 6 декабря 2017 года Набиуллин получил более 29 миллионов рублей от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия. В обмен на это член ОНК обещал оказать содействие в направлении следственно-арестованного на медицинское освидетельствование и в последующем изменении ему меры пресечения с ареста на не связанную с лишением свободы.

При этом Набиуллин такой возможности на самом деле не имел. Следствие считает, что деньги он намеревался похитить и использовать по своему усмотрению.

Мужчину задержали во время передачи денег в ходе оперативного эксперимента. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.