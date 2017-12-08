Члена ОНК Москвы арестовали по делу о многомиллионной афере

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Члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина арестовали по делу об афере на 29 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.

По версии следствия, днем 6 декабря он получил более 29 миллионов рублей за освобождение из-под стражи некоего арестанта. По данным следователей, на самом деле таких возможностей у члена ОНК не было. Полученные деньги он собирался потратить по своему усмотрению.

Набиуллина задержали во время передачи денег в ходе оперативного эксперимента. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.