Суд отправил в психбольницу напавшего на дом Памфиловой

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Налетчика, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, по приговору суда отправили в психбольницу ввиду расстройства психики, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

"Ахад Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа", – рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в момент нападения мужчина страдал хроническим психическим расстройством, поэтому не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Ранее следствие завершило расследование по делу о разбойном нападении на дом главы Памфиловой. Как показала экспертиза, Ахад Карабалаев психически болен, ему необходимо лечение.

Мужчина проник в дом Памфиловой в подмосковной Истре, сорвав с окна москитную сетку. злоумышленник нанес хозяйке дома не менее двух ударов электрошокером. Инцидент произошел в ночь на 6 сентября.

В ходе одного из заседаний подсудимый рассказал, что не имеет постоянного жилья и места работы в России. На вопрос об образовании он ответил, что окончил два класса средней школы.

Карабалаев признал вину и дал показания об обстоятельствах нападения на главу ЦИК. Он пояснил, что выбрал для нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега.

Мужчина рассказал, что приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад. По его словам, он потерял документы и с тех пор живет в шалаше, а на преступление пошел, чтобы "найти какую-нибудь еду".