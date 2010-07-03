В Малайзии арестовали продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит"

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Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) арестовала, а позже освободила под залог продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" Ризу Азиза. Об этом сообщила газета Financial Times.

"Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности", – заявила главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя.

По данным издания, 49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая продюсировала фильм "Волк с Уолл-стрит" c Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Он обвиняется в хищении денег из фонда 1MDB. Министерство США считает, что продюсер использовал похищенные деньги для приобретения недвижимости в США и Великобритании, а также для финансирования компании Red Granite Pictures.

В январе текущего года актер Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о международной схеме отмывания денег. Речь идет о хищении средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии, якобы часть похищенных денег использовалась для финансирования съемок фильма "Волк с Уолл-стрит".

