Москвича приговорили к принудительным работам за попытку провести акцию на 9 Мая

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Тверской суд Москвы приговорил к 1,5 года принудительных работ фотографа и художника Григория Мумрикова, который в День Победы планировал организовать акцию с дымовыми шашками в цветах флага Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по трем статьям УК РФ: части 5 статьи 33, части 3 статьи 30 и части 2 статьи 213 ("Покушение на совершение хулиганства в составе группы лиц").

"Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ", – следует из решения суда.

До этого 24-летнюю москвичку задержали после появления в Сети ролика, на кадрах которого сноубордист на тросе катается по парковке недалеко от Белорусского вокзала. Она находилась за рулем автомобиля, к которому был прикреплен трос.

В отношении задержанной составили административный протоколы по двум статьям.



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