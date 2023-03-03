Слушавшего послание Путина с лапшой на ушах депутата хотят привлечь за дискредитацию ВС РФ

Фото: vk.com/abdalkinmikhail

На депутата Самарской области от партии КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего обращение Владимира Путина к Федеральному собранию с лапшой на ушах, составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Новокуйбышевского районного суда.

Жалобу на депутата в правоохранительные органы направили парламентарии. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев попросил проверить Абдалкина на предмет статьи УК РФ "Оскорбление представителя власти".

"Абдалкин М. А., статья 20.3.3 части 1 КоАП РФ ("Дискредитация ВС РФ"), нарушения, предусмотренные КоАП. Рассмотрение дела по существу – 7.03.2023 года", – следует из материалов.

В свою очередь, депутат подтвердил запланированное заседание суда и заявил о готовности доказывать собственную непричастность и невиновность.

В случае положительного решения суда по данному делу депутату как физическому лицу может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

После опубликованных депутатом фотографий Самарская губернская дума одобрила проект постановления местного комитета по регламенту о санкциях в отношении депутата. Его поддержали 37 членов депутатского корпуса.

Руководство регионального отделения КПРФ предложило исключить Абдалкина из партии.

В ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин затронул темы спецоперации, антироссийских санкций, соцподдержки граждан и многие вопросы. Выступление российского лидера продлилось 1 час 45 минут.



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