Девушку задержали после ролика с катанием сноубордиста на тросе у вокзала в Москве

Фото: телеграм-канал ''Агентство "Москва"

24-летнюю москвичку задержали и привлекли к административной ответственности после появления в Сети ролика, на кадрах которого сноубордист на тросе катается по парковке недалеко от Белорусского вокзала. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

Девушка находилась за рулем автомобиля, к которому был прикреплен трос. В отношении нее составили протоколы по статьям "Нарушение правил перевозки людей" и "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

"МВД России призывает всех участников дорожного движения соблюдать требования правил дорожного движения и напоминает об ответственности за их преднамеренные нарушения", – подытожила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого задержали по подозрению в наркоторговле в Башкирии, выпрыгнул из полицейской машины. После этого он попал под колеса встречного автомобиля и умер в больнице.

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