В Херсонской области задержали наводчика ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Херсонской области задержали наводчика, пересылавшего украинской армии данные о местонахождении российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

"В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся убивать русских", – говорится в сообщении.

После задержания информатор попросил прощения за собственные действия и под наблюдением сотрудников правоохранительных органов связался с куратором.

Выяснилось, что за выполненную работу наводчику не заплатили, а по координатам, которые он передавал украинской армии, артиллерийских ударов не совершалось.

До этого агентов украинских спецслужб задержали в Севастополе. Они передавали украинским спецслужбам данные о расположении российских военных объектов. В отношении задержанные возбудили уголовные дела по статьям 275 и 275.1 УК РФ.



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