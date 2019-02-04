Защита Анны Глазовой обжаловала арест

Защита Анны Глазовой, задержанной по подозрению в хранении наркотиков, обжаловала арест, сообщает Агентство "Москва".

Ранее Кузьминский районный суд арестовал девушку до 27 февраля. Ей вменяют статью "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

При задержании у 27-летней москвички обнаружили прозрачную банку с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма.

Задержанной оказалась девушка, которой была посвящена статья об употреблении героина в интернет-издании "Батенька, да вы трансформер".