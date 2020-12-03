В Москве женщине дали условный срок за нападение на полицейского

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Напавшая на полицейского 48-летняя Анна Ворвулева получила три года лишения свободы условно. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на прокуратуру столицы.

Инцидент произошел на станции метро "Водный стадион" 14 августа 2020 года. В момент происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Ворвулева дважды ударила в висок сотрудника роты полиции отдельного батальона второго отдела УВД на ММ ГУ МВД России по Москве. Она сорвала с него погон и нанесла удар ногой", – уточнили в ведомстве.

Ранее полицейские задержали мужчину по подозрению в нападении на пассажира метро на станции "Текстильщики". При сходе с эскалатора неизвестный в момент конфликта нанес пострадавшему удар острым предметом, после чего скрылся.