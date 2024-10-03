ВС признал законным приговор супругам из Курской области за попытку диверсии

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Верховный суд России признал законным решение в отношении бывших супругов Романа и Татьяны Сидоркиных. Они приговорены к 13 и 17 годам лишения свободы за государственную измену и подрыв инфраструктуры по заданию украинской стороны, заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Также ВС оставил в силе решение назначить Сидоркину штраф в размере 450 тысяч рублей, а Сидоркиной – в размере 350 тысяч рублей.

Россияне признаны виновными по двум статьям УК РФ. Помимо этого, Сидоркина суд признал виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы за госизмену, диверсию и ряд других преступлений. Первые три года мужчина будет отбывать наказание в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

До этого суд в Москве приговорил к 25 годам лишения свободы 36-летнего бармена Владимира Малину. Он обвиняется в совершении диверсий и в госизмене.