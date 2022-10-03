Суд приговорил хоккеиста Лукина к штрафу за уклонение от армии

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Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста Владислава Лукина к штрафу в 2,2 миллиона рублей по делу о взятке для уклонения от службы в российской армии и покупке водительских прав, сообщает РИА Новости.

По данным суда, спортсмен в ходе судебного заседания признался в покупке военного билета и получении водительских прав без сдачи экзаменов через сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина.

По словам адвоката хоккеиста Сергея Кожевника, приговор является гуманным и соизмерим с совершенным. Решение об обжаловании будет принято позже. Кожевник также уточнил, что Лукин пройдет службу в армии.

Ранее Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста Михаила Воробьева к штрафу в два миллиона рублей по делу о взятке для уклонения от службы в армии.

В 2019 году двое студентов вуза в Уфе пытались передать взятки в размере 170 и 175 тысяч рублей за отсрочку или освобождение от службы в армии России.

Когда дело передали в суд, выяснилось, что к нему причастны трое спортсменов: Анвар Сулейманов, Владислав Лукин и Михаил Воробьев.

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