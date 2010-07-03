03 октября, 19:14
03 октября, 19:14
Поделиться в социальных сетях:
Сына вице-президента МТС арестовали на десять суток
Головинский суд Москвы арестовал сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал Ибрагимова виновным по часте 1 статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", – сказал собеседник агентства.
Алана Ибрагимова задержали 3 октября за езду без правил в столице. Его BMW заблокировали у дома № 5 на улице Беломорской после трехчасовой погони.
Сам Ибрагимов долго отказывался выходить из автомобиля, поэтому правоохранителям пришлось разбить окно машины кувалдой и вытащить нарушителя на улицу. В автомобиле был найден пистолет.
По предварительной информации, он мог быть в состоянии наркотического опьянения. Точные причины такого поведения пока неизвестны.
Местная жительница рассказала, что мужчины закрылись в иномарке и их было не видно и не слышно. Один из очевидцев отметил, что задержанные не кричали. "Просто сидел в наручниках. Потом в машину отвели и посадили и все, больше ничего не было", – рассказал очевидец.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: