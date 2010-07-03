Сына вице-президента МТС арестовали на десять суток

Головинский суд Москвы арестовал сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал Ибрагимова виновным по часте 1 статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции") и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", – сказал собеседник агентства.

Алана Ибрагимова задержали 3 октября за езду без правил в столице. Его BMW заблокировали у дома № 5 на улице Беломорской после трехчасовой погони.

Сам Ибрагимов долго отказывался выходить из автомобиля, поэтому правоохранителям пришлось разбить окно машины кувалдой и вытащить нарушителя на улицу. В автомобиле был найден пистолет.

По предварительной информации, он мог быть в состоянии наркотического опьянения. Точные причины такого поведения пока неизвестны.



Видео: Агентство "Москва"

По словам одного из очевидцев, при задержании Ибрагимов вел себя спокойно. "Сидел и улыбался", – сказал один из присутствующих при задержании нарушителя.

Местная жительница рассказала, что мужчины закрылись в иномарке и их было не видно и не слышно. Один из очевидцев отметил, что задержанные не кричали. "Просто сидел в наручниках. Потом в машину отвели и посадили и все, больше ничего не было", – рассказал очевидец.

