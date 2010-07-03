Суд арестовал врио замначальника ОМВД по району Митино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресненский районный суд арестовал до 2 сентября 2019 года врио замначальника столичного ОМВД по району Митино Евгения Щеглова и адвоката Даниила Филатова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Аналогичные ходатайства следствия суд рассмотрит в ближайшее время в отношении оперуполномоченного уголовного розыска МВД России по району Митино Павла Ильина, следователя СО ОМВД России по району Митино Максима Родионова, а также бизнесмена Балагула Дадашова.

Всем фигурантам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Дело расследует ГСУ СК России по Москве.

Ранее был задержан врио главы подмосковного Дзержинского, бывший глава Пушкинского района области Сергей Грибинюченко по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов.

За денежное вознаграждение он обещал общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области.

