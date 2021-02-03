Дело участников вооруженного мятежа в Дагестане направили в военный суд

Фото: ТАСС/Василий Панченко
Генеральная прокуратура РФ направила в военный суд уголовное дело участников вооруженного мятежа в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края", – указано на сайте надзорного органа.
Дело против них возбуждено по признакам преступления, соответствующим части 2 статьи 209 УК РФ ("Участие в банде"), статьи 279 УК РФ ("Бандитизм") и статьи 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Его рассмотрят в Южном военном окружном суде.
По версии следствия, обвиняемые в составе одной из банд Басаева и Хаттаба в 1999 году напали на военнослужащих РФ на территории Ботлихского района Дагестана. Вследствие этой атаки погибли 33 человека, еще 34 были ранены.
Фигуранты уголовного дела заключены в СИЗО. Их точное число не раскрывается.
В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о наказании за попытки отчуждения территорий страны. За неправомерные действия предусмотрены штрафы, а также от 6 до 10 лет лишения свободы.
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