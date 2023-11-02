Суд Москвы заочно арестовал офицера разведки Украины по делу о подготовке теракта

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Лефортовский суд Москвы заочно арестовал на два месяца сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины Максима Кириловца. Его обвиняют в создании террористического сообщества, незаконном пересечении российской границы и подготовке теракта в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Он объявлен в международный розыск. Также ему предъявлено обвинение за незаконное хранение и контрабанду оружия.

Ранее СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о террористическом акте в отношении выпускников военного авиационного училища. Следователи СКР и сотрудники краевого управления ФСБ РФ установили причастность к данному преступлению уроженца города Мелитополя, его задержали при силовой поддержке МВД России.

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что агент Главного управления разведки Украины попытался отравить 77 российских летчиков из Армавирского военного училища. По его словам, 20-килограммовый торт и ящик виски были доставлены летчикам на празднование 20-летия выпуска.

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