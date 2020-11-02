Напавшему на полицейских в центре Москвы предъявлено обвинение

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Тверской суд предъявил обвинение мужчине, который напал на полицейских у здания ГУ МВД в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Аслан Байсунгуров обвиняется по части 1 статье 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти, не опасного для его жизни и здоровья")", – сказали в пресс-службе.

В субботу, 31 октября, мужчина 1988 года рождения напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сообщалось, что во время задержания он оказал сопротивление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление. В 2014 году он при задержании за мелкое хулиганство ударил кулаком сотрудника патрульно-постовой службы.

