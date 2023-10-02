Похитителя картин Левитана и Врубеля приговорили к 4 годам колонии строгого режима

Фото: depositphotos/JanPietruszka

В Москве вынесли приговор в отношении похитителей антиквариата XII-XVIII веков и картин известных художников – Левитана и Врубеля, сообщает телеграм-канал прокуратуры Москвы. Все произошло еще 3 года назад.

30 сентября 2020 года осужденные пробрались в квартиру коллекционера на Большой Пионерской улице и похитили картины, иконы и другие антикварные предметы. Отмечается, что общая сумма ущерба составила 39 миллионов рублей. Украденное имущество в итоге было возвращено владельцу.

Замоскворецкий районный суд осудил 55-летнего Илью Новоселова и 79-летнюю Надежду Ларионову по статьям 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину" и 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Новоселов получил 4 года колонии строгого режима и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда. Его сообщник, Ларионова, также получила штраф 50 тысяч рублей и была приговорена к 4 годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что таможенники в аэропорту Шереметьево изъяли у россиянина незадекларированные швейцарские часы. Мужчина отметил, что якобы не знал о необходимости обязательной декларации при перевозке через границу. Стоимость часов с корпусом из керамики и золота 750-й пробы составляет 4,5 миллиона рублей.

"Московский патруль": в Москве задержали мужчину за кражу антикварного палаша